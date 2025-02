Neymar conversa com jogadores da base do Santos no CT Rei Pelé e é ovacionado

Um conselho de #MeninoDaVila para os nossos #MeninosDaVila! ? pic.twitter.com/N5AQleznmj

? Santos FC (@SantosFC) February 8, 2025

Neymar reestreou pelo Santos na última quarta-feira, no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O jogador de 33 anos passou 12 anos no futebol do exterior. Ele defendeu Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal.

A primeira passagem foi de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Com Neymar à disposição, o Alvinegro Praiano volta a campo neste domingo, quando visita o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), a partir das 16 horas (de Brasília).