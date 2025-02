Mirassol cede empate ao Noroeste e perde chance de encostar no Corinthians

A alegria dos anfitriões, porém, durou pouco. Aos 35, Maycon aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o gol. Alex Muralha até chegou a tocar na bola, mas não foi o suficiente.

Classificação e jogos Paulista

Com o resultado, o Mirassol segue em segundo do Grupo A, com 16 pontos, três a menos que o líder Corinthians. O Noroeste está em terceiro da Chave C, com sete, três a menos em relação ao Novorizontino, que está na vice-liderança.

O Mirassol volta a campo na quarta-feira, quando recebe a Ponte Preta, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília). Simultaneamente, o Noroeste encara o São Bernardo, em casa.

Vitória tricolor!

Também neste sábado, o Botafogo-SP venceu o Velo Clube por 1 a 0, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Alexandre de Jesus, aos 41 minutos do primeiro tempo, fez o gol decisivo.

O Pantera alcançou o seu primeiro triunfo no torneio e está em terceiro do Grupo A, com sete pontos. O Galo está na lanterna da Chave D, com cinco.