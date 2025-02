Minas perde para o Campinas e não aproveita tropeço do Cruzeiro na Superliga

Os líderes da Superliga masculina de vôlei decepcionaram na rodada deste sábado. Sada Cruzeiro e Minas saíram derrotados de seus compromissos, mas seguem dominando a classificação da competição na temporada 2024/25.

Fora de casa, o Sada Cruzeiro não resistiu ao bom nível de jogo apresentado pelo Joinville e sofreu apenas a segunda derrota na Superliga. O time acabou superado por 3 sets a 1, parciais de 24-26, 27-25, 25-20 e 25-18.

O Minas entrou em quadra no Ginásio do Taquaral e sofreu um revés diante do Vôlei Renata Campinas. A equipe de Belo Horizonte caiu no quinto set, com parciais de 25-16, 24-26, 31-29, 23-25 e 15-6.