Milan bate Empoli e se aproxima do G4 do Campeonato Italiano

Neste sábado, o Milan bateu o Empoli por 2 a 0, no Stadio Carlo Castellani, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols do jogo foram marcados por Rafael Leão e Santiago Gímenez. Com a vitória, o Milan agora está cinco pontos atrás do quarto colocado Juventus, primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões.