Luisa Stefani começa a disputa do WTA 1000 de Doha

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 27ª do mundo nas duplas, estreia neste domingo (9), a partir das 8h, no WTA 1000 de Doha, no Catar. Ela irá defender o título do evento, conquistado na temporada passada.

A paulistana volta a atuar com a norte-americana Peyton Stearns e a dupla encara a parceria da norte-americana Nicole Melichar com a húngara Timea Babos no primeiro jogo da quadra 4.

"Animada de estar de volta em Doha, onde tenho lembranças muito especiais do ano passado. De volta jogando com a Peyton essa semana, e grande jogo logo na estreia. Vamos para cima", disse Luisa.