Luciano recebe 3º amarelo e desfalca São Paulo contra Inter de Limeira

O São Paulo ganhou um desfalque para sua próxima partida no Campeonato Paulista, contra a Inter de Limeira. O atacante Luciano recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Red Bull Bragantino, neste sábado (8), no Estádio Nabi Abi Chedid, cumprirá suspensão.

A tendência é que o técnico Luis Zubeldía opte por deslocar Oscar para a região central do campo e escalar Ferreirinha como titular na ponta esquerda. Outra alternativa para o meio-campo é o garoto Matheus Alves, que fez a sua estreia pela equipe principal neste sábado. Ele foi um dos destaques do time campeão da Copinha no início do ano.

Além de Luciano, o Tricolor deve ter as baixas de goleiro Young, com uma torção no pé direito, e do volante Luiz Gustavo, que sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo. Já o meia Rodriguinho, ausente em Bragança Paulista com dores no joelho esquerdo, é dúvida.