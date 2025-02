Líder Vitória bate Porto-BA e mantém invencibilidade no Baiano

Neste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Baiano, o Vitória recebeu o Porto-BA no Barradão e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados Fabrício e Carlos Eduardo, enquanto Adriano Brandão descontou.

Com o resultado positivo, o time comandado por Thiago Carpini manteve a invencibilidade na competição. Até aqui, são quatro vitórias e três empates. Assim, se encontra na ponta da tabela, com 15 pontos. Do outro lado, o Porto ficou estacionado em quinto, com os mesmos oito conquistados.

O Vitória retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Ferroviário, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 19h (de Brasília), no Barradão. Já o Porto encara a Jacuipense na quarta-feira. Desta vez o duelo, válido pela oitava rodada do Campeonato Baiano, acontece às 21h30.