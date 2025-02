Leonardo Jardim chega ao Brasil para se apresentar ao Cruzeiro

Acabou a novela sobre o substituto de Fernando Diniz: o novo técnico do Cruzeiro está em Belo Horizonte. Leonardo Jardim desembarcou na tarde deste sábado no Brasil para começar a sua história como comandante do Cruzeiro.

Sorridente, o treinador português foi aplaudido pelos cruzeirenses que estavam no Aeroporto de Confins. Leonardo Jardim fez um discurso para agradecer o carinho em sua chegada.

"Obrigado por virem até aqui. Estou muito feliz de chegar ao Brasil e ao Cruzeiro, um clube grande, com grande tradição. E era um dos objetivos da minha carreira trabalhar no Brasil, por isso estou muito satisfeito. Na segunda-feira, estaremos todos na entrevista coletiva", disse o treinador.