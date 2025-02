Léo Ortiz analisa empate com o Fluminense e projeta clássico com Botafogo

Em um clássico mais brigado do que tecnicamente bem jogado, o Flamengo ficou no 0 a 0 com o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. A marca no pescoço de Léo Ortiz reflete a luta no duelo. O zagueiro analisou o jogo.

"Marcas de uma guerra como um clássico, normal. Esse tipo de jogo é sempre muito bom de jogar. Às vezes acaba saindo uma escoriação ou outra, mas faz parte. Acho que em todo momento tentamos furar um pouco o jeito com que eles vieram se defender, de uma maneira muito boa. Eles conseguiram jogar em algum momento. Acho que foi um clássico muito bom, apesar de não ter tido gol, mas a gente tem de, durante esse pouco tempo até o jogo contra o Botafogo, ver o que faltou para conseguir mais chances de gol claras para poder corrigir isso, fazer mais um grande clássico na quarta-feira e desta vez sair com a vitória", afirmou Ortiz, ao "Premiere".