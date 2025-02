Lateral do Santos, Souza passa por cirurgia bem-sucedida no tornozelo

O lateral esquerdo sofreu a contusão na derrota de 3 a 1 para o São Bernardo, no dia 29 de janeiro.

O Menino da Vila foi relacionado para cinco jogos na temporada e foi utilizado por Pedro Caixinha em quatro deles, sendo titular contra Velo Clube e São Bernardo. Enquanto diante do Mirassol e da Ponte Preta, saiu do banco de reservas. Contra o Palmeiras, não somou nenhum minuto.

Sem Souza, portanto, o Peixe volta a campo neste domingo, quando visita o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), a partir das 16 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na terceira colocação do Grupo B do Estadual, com oito pontos, um a menos que a Portuguesa, que aparece em segunda. O líder é o Guarani, com 10. O Red Bull Bragantino, com cinco, está na lanterna.