Justin Kluivert, do Bournemouth, vence prêmio de melhor jogador de janeiro no Campeonato Inglês

PLAYER. OF. THE. MONTH. ?

Justin Kluivert, filho do ex-jogador Patrick Kluivert, é o segundo jogador da história do Bournemouth a ser eleito o melhor do mês do Campeonato Inglês, depois de Dominic Solanke, em dezembro de 2023. O atacante ainda se tornou o oitavo holandês a conquistar o prêmio, o primeiro desde Virgil van Dijk, em dezembro de 2018.

Além do melhor jogador, o Bournemouth ainda levou os três prêmios do mês de janeiro. Andoni Iraola conquistou o prêmio de melhor treinador do mês e David Brooks venceu o troféu de gol mais bonito no período.