Jorge Jesus exalta Neymar após polêmica: 'Melhor jogador que trabalhei'

Em entrevista ao Canal 11, Jorge Jesus falou sobre a saída do atacante brasileiro Neymar do Al-Hilal. Além de reconhecer a habilidade do jogador, dizendo que foi o melhor com o qual ele trabalhou, o treinador também acredita que o atleta tenha saído triste com ele.

Desde a conturbada saída de Neymar do Al-Hilal, polêmicas rondaram o relacionamento entre o jogador brasileiro e o técnico português. Jorge Jesus afirmou que o atacante não estava apto fisicamente e explicou que esse era o motivo de não ter inscrito o atleta no Campeonato Saudita. Porém, em sua volta para o Brasil, Neymar se disse chateado com as ações do seu ex-treinador e declarou ter condições de jogo.

Apesar de declarar sobre a questão física de Neymar, Jorge Jesus reconheceu o talento do brasileiro. "Sem dúvidas, foi o melhor jogador que eu trabalhei, desde que sou treinador". Além disso, o técnico acredita que o atacante tenha saído decepcionado com ele. "Sim, acredito que ele saiu triste daqui. Principalmente comigo", completou o português.