Guilherme previu gol histórico pelo Santos e almeja título paulista com Neymar: "Sou sonhador"

"Neymar é um cara que traz uma energia gigantesca, já sentimos isso no jogo contra o São Paulo, mesmo ele não estando em campo. As palavras dele no vestiário para nós, na sexta-feira, foi de suma importância. É um cara que atrai isso. Falar do Neymar é fácil, é um cara multicampeão, um atleta que sou muito fã. Tomara que a gente chegue em mais uma final. E se for para chegar na final e o gol ser dele, está tudo certo. O importante é o título para o Santos e vê-lo trazer mais uma conquista para esse clube gigantesco. O Amado vai ficar muito feliz também", finalizou.

Antes de pensar no troféu estadual, Guilherme tenta ajudar o Santos a deslanchar no torneio. O time, apesar de estar na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos, dois atrás do líder Guarani, ainda não decolou. Foram apenas duas vitórias até aqui, além de dois empates e três derrotas.

O próximo compromisso do time de Pedro Caixinha está marcado para domingo. O Alvinegro Praiano enfrenta o Novorizontino no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, pela oitava rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).