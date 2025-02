Grêmio x Internacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Gaúcho

Neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o Internacional, às 21 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O Grêmio vai em busca da recuperação no Estadual. Os donos da casa perderam no fim de semana para o Juventude. Já o Internacional quer manter a sequência de vitórias no Gaúcho. O Colorado é a única equipe invicta na competição.