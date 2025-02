"Gostaria de ficar", afirma Memphis sobre possível renovação com o Corinthians

Contratado em setembro de 2024, o holandês firmou um contrato com o Corinthians que conta com valores exorbitantes. Com salário, luvas, bônus e "regalias", o acordo do atacante com o Timão pode superar R$ 170 milhões.

O valor que a diretoria de Augusto Melo garantiu ao atleta é líquido de impostos. Apenas com os pagamentos fixos e líquidos de taxas (salário, direitos de imagem e luvas), Memphis receberá R$ 81,9 milhões.

Para finalizar, ele exaltou a torcida do Corinthians e revelou a diferença da mesma durante uma partida: "É a torcida mais intensa e real. Eles apoiam o time de verdade. Para mim, é a maior! Eles são tão intensos. A energia é diferente. Quando eu fui ao estádio pela primeira vez foi tipo: 'o que é isso?' Quando você está perdendo eles cantam mais alto. Eles sabem do poder que têm, ajudam muito!", disse.