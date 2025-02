Garro recebe camisa de filho de Sócrates e assume a 8 do Corinthians: "Tudo vai dar certo"

A Garro la Ocho pic.twitter.com/bv9okNekXY

? Corinthians (@Corinthians) February 8, 2025

"O que me dá força todas as vezes que entro em campo é saber que nunca estou sozinho. è entender que toda humildade, empate a transparência que me fez chegar aqui está também refletida em o que somos. A autenticidade que fez com que nossos caminhos se cruzassem, é a mesma a qual essa camisa carrega por tantas gerações. E é dessa forma que, mais uma vez, com amor, respeito e muita garra, me entrego à Fiel. Eu agarro a 8 com toda a honra. Tudo vai dar certo", diz o argentino.

Garro chegou ao Corinthians em janeiro de 2024 e precisou de pouco tempo para cair nas graças da Fiel. Ao todo, são 62 partidas, com 13 gols e 14 assistências.

O meia ainda não estreou em 2025. Ele estava tratando um problema no joelho e deve voltar a jogar no domingo, contra o São Bernardo. O jogo começa às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.