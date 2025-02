Flamengo empata sem gols com Fluminense e perde chance de dormir na liderança do Carioca

Em um clássico fraco tecnicamente e muito brigado, Fluminense e Flamengo ficaram no zero a zero, neste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O resultado foi pior para o Flu, que está fora do G-4.

Basicamente, faltou inspiração para os dois lados. Fluminense e Flamengo lutaram muito e mostraram mais virtudes defensivas neste sábado, com marcação forte e pressão.

O Fluminense continua fora do G-4, que garante vaga na semifinal do Carioca. Com 11 pontos em nove jogos, o Tricolor está na oitava colocação e pode ficar em situação complicada ao fim da rodada. Já o Flamengo, com 14 pontos em oito jogos, está em segundo lugar.