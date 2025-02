Figueiredo avalia início de ano no Palmeiras e projeta jogo contra o Água Santa: "Importante para nós"

Depois da estreia, Figueiredo vive a expectativa de ganhar mais alguns minutos. O atleta de 18 anos segue à disposição da equipe para o duelo deste domingo, contra o Água Santa. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

"Domingo contra o Água Santa será um jogo muito importante nós, para subir um pouquinho na tabela ali e tentar buscar o São Bernardo, que está muito bem na competição. Vamos em busca dos três pontos e de fazer um grande jogo", projetou Figueiredo.

O Palmeiras é o vice-líder do Grupo D, com 12 pontos. No momento o Verdão está a quatro de distância do líder São Bernardo e empatado com a Ponte Preta, ficando à frente pelo saldo de gols. Os comandados de Abel Ferreira buscam a vitória para ficarem mais tranquilos na tabela.