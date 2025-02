Santos: Neymar pode ser titular; Luan Peres é desfalque contra o Novorizontino

Neymar, por sua vez, está relacionado e pode pintar entre os titulares. O meia-atacante jogou pouco mais de 50 minutos na estreia e agradou a comissão técnica. Na manhã deste sábado, ele treinou normalmente no CT Rei Pelé.

Classificação e jogos Paulista

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso (Gil) e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Neymar (Gabriel Bontempo), Guilherme e Tiquinho Soares.

O duelo com o Novorizontino está marcado para domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela oitava rodada do Paulistão.

O Santos está na terceira colocação do Grupo B, com oito pontos, um a menos que a Portuguesa, que aparece em segunda. O líder é o Guarani, com 10. O Red Bull Bragantino, com cinco, está na lanterna.