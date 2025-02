Em clássico disputado, Grêmio cede empate ao Internacional pelo Campeonato Gaúcho

?? #PelearemosContigo

Com o resultado, o Grêmio segue na liderança do Grupo A, com 11 pontos. Já o Internacional chegou às 14 unidades e é o líder do Grupo B.

O Grêmio volta a campo nesta terça-feira, contra o Pelotas, pela próxima rodada do Estadual. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Por sua vez, o Internacional enfrenta o São Luiz, no Estádio 19 de Outubro, às 22h de quarta.

Primeiro Tempo