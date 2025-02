De virada, Chelsea é superado pelo Brighton e está eliminado da Copa da Inglaterra

Ambas as equipes se enfrentam novamente na próxima sexta-feira, às 17h (de Brasília), desta vez, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, também no Falmer Stadium.

Os gols da partida

Com quatro minutos passados do apito inicial, Palmer recebeu a bola pelo lado esquerdo do campo e realizou um cruzamento fraco e rasteiro para dentro da área. A bola não oferecia perigo ao goleiro do Brighton, Verbruggen, que se atrapalhou e espalmou a bola para dentro do próprio gol, marcando contra para o Chelsea.