Corinthians x São Bernardo: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Para a partida de domingo, o Corinthians não vai contar com terá o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita), o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho), o meio-campista Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20) e os atacantes Yuri Alberto (suspenso) e Talles Magno (viagem para os EUA).

Por outro lado, o meia Rodrigo Garro deve fazer sua estreia na temporada depois de se recuperar de lesão no joelho. O volante José Martínez, que estava nos Estados Unidos para resolver seu visto de trabalho, também deve retornar ao time.

Já o São Bernardo está na liderança do grupo D e na segunda colocação da tabela geral, com 16 pontos. O clube do ABC defende uma invencibilidade de quatro jogos, com três vitórias e um empate.

Na última rodada, o Bernô empatou com o Grêmio Novorizontino por 1 a 1, em casa.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X SÃO BERNARDO