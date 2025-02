Corinthians tem baixas certas no ataque para jogo contra o São Bernardo; veja alternativas

É improvável que Memphis inicie jogando contra o São Bernardo, já que o holandês foi titular no Derby, e a comissão técnica disse publicamente que pretende seguir com o rodízio do elenco.

Já Romero, que participou de seis partidas na temporada, é o favorito para iniciar jogando contra o São Bernardo. O atleta não atuou diante do Palmeiras e se encontra em melhores condições físicas.

A tendência é que Héctor Hernández e Pedro Raul briguem pela outra vaga no ataque. Ambos ainda não convenceram em 2025, mas esperam mais minutos para desempenhar em campo.

A opção mais remota é Giovane, que apesar de ter dado uma assistência no triunfo contra o Novorizontino, segue com o futuro indefinido no clube, já que não acertou sua renovação contratual.

Por mais que os desfalques ofensivos pesem, o Corinthians terá o retorno do meia Rodrigo Garro, recuperado de lesão no joelho, e José Martínez, que voltou de viagem dos Estados Unidos.

O jogo entre Corinthians e São Bernardo será neste sábado, às 20h30 (de Brasília), em Itaquera. Com o empate no Derby, o Timão se manteve na liderança do grupo A e da tabela geral, 19 pontos.