Corinthians encerra preparação para duelo contra o São Bernardo pelo Paulista

Para a partida de domingo, o Corinthians não vai contar com terá o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita), o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho), o meio-campista Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20) e os atacantes Yuri Alberto (suspenso) e Talles Magno (viagem para os EUA).

Por outro lado, o meia Rodrigo Garro deve fazer sua estreia na temporada depois de se recuperar de lesão no joelho. O volante José Martínez, que estava nos Estados Unidos para resolver seu visto de trabalho, também deve retornar ao time.

O Corinthians lidera o grupo A e tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, com 19 pontos. A equipe, que tem um jogo a mais em relação aos concorrentes, soma seis vitórias, um empate e uma derrota.