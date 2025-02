Com trabalho tático, Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Água Santa pelo Paulista

Felipe Anderson, por sua vez, continuou seu processo de transição física, enquanto Bruno Rodrigues e Paulinho seguiram o plano estabelecido com o Núcleo de Saúde e Performance.

Ainda nesta tarde, o elenco alviverde embarcou com destino a Brasília.

O Verdão se encontra em segundo lugar do Grupo D, com os mesmos 12 pontos da Ponte Preta, terceira colocada. O São Bernardo, por sua vez, é o dono da ponta, com 16 somados.