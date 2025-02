Com novo contrato, Vegetti pode buscar recorde com a camisa do Vasco

Homem-gol do Vasco, Pablo Vegetti, de 36 anos, agora tem vínculo com o clube até dezembro de 2026. O novo contrato apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira.

Com praticamente mais dois anos no Vasco, Vegetti pode vislumbrar um recorde: se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do Gigante da Colina. Ele já está no pódio.

Com 38 gols, o centroavante argentino é o terceiro maior artilheiro estrangeiro do Vasco. Ele está a apenas cinco gols de igualar o compatriota Germán Cano, autor de 43 gols. Já a distância para o uruguaio Villadoniga, que atuou pelo Gigante da Colina de 1938 a 1942, é maior. Villadoniga fez 83 gols pelo clube carioca.