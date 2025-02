Ex-Corinthians marca, Ceará vence Fortaleza e fecha 1ª fase do Cearense arrasador

O Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado (8), na Arena Castelão, e confirmou o 100% de aproveitamento na primeira fase do Campeonato Cearense.

Lucas Mugni e Pedro Henrique marcaram os gols do Vozão no jogo. Lucero descontou para o Fortaleza.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 15 pontos, na primeira colocação do Grupo A, e encerrou a primeira fase da competição com cinco vitórias em cinco partidas disputadas. De outro lado, com o revés, o Fortaleza permaneceu com 12 somados, ainda na liderança da Chave B.