Com dois jogadores a menos, Boavista busca o empate contra a Portuguesa-RJ pelo Carioca

Esse foi o sétimo empate seguido do Boavista no Carioca. Após vencer o time alternativo do Flamengo por 2 a 1 na estreia no Estadual, o Verdão de Saquarema perdeu para o Maricá e depois só empatou no torneio. Com dez pontos, o Boavista está na nona colocação.

Embora tenha interrompido a sequência de cinco derrotas seguidas, a Portuguesa-RJ teve um empate com "gostinho de derrota". Agora, a Lusa tem sete pontos e está na 11ª colocação, com quatro pontos a mais do que o lanterna Bangu, que visita o Maricá neste domingo.

Na próxima rodada, o Boavista recebe o Botafogo, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Elcyr Resende. Já a Portuguesa-RJ enfrenta o Maricá, domingo, dia 16, às 19h, no Luso-Brasileiro.