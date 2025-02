Botafogo x Madureira: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Após vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0 no fim de semana e ingressar no G-4 da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo neste domingo. O rival da vez é o Madureira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela nona rodada. O Glorioso soma 12 pontos e vai se manter na zona de classificação para as semifinais em caso de um triunfo.

ONDE ASSISTIR: Band, Premiere e Canal GOAT.

A luta do Madureira, que tenta se recuperar da derrota de 1 a 0 para o Sampaio Corrêa, em casa, é diferente. Mesmo podendo se aproximar do G-4, o Tricolor Suburbano, com nove pontos, pretende primeiro afastar qualquer risco de rebaixamento.