Botafogo encaminha a contratação de atacante argentino Rollheiser

Fla tem dívida eterna com os Garotos do Ninho

Revelado pelo River Plate em 2020, Benjamín Rollheiser se destacou pelo Estudiantes de la Plata, onde atuou entre 2022 e 2024. Com 83 atuações, o atacante marcou 13 gols, deu oito assistências e conquistou a Copa Argentina 2023. O bom rendimento no futebol argentino o levou para o Benfica, que superou a oferta do Botafogo em 2024, e o contratou por 8,7 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões na época).

Porém, o atacante não se adaptou no Benfica e se queixou de ter poucas chances, com apenas 27 atuações. Com o interesse de Santos e Corinthians, esperava-se que o jogador sairia de Portugal ainda em janeiro, mas não houve acordo financeiro. Contudo, o Botafogo apresentou uma oferta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), que agrada à diretoria do time da capital portuguesa.

Atualmente, o Botafogo está na quarta posição do Campeonato Carioca, com 12 pontos, quatro a menos que o líder Volta Redonda.