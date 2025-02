Benfica supera o Moreirense e se aproxima da liderança do Português

Na próxima quarta-feira, o Benfica enfrenta o Monaco, às 17h (de Brasília), no Estádio Louis II, pela partida de ida dos playoffs da Champions League.

Já a equipe de Moreira enfrenta no sábado (15) o Casa Pia, no Estádio Comendador Joaquim, pela 22ª rodada do Português.

Os gols do jogo

Com apenas seis minutos de bola rolando, foi marcado pênalti por mão na bola para o Benfica. O centroavante Pavilidis converteu com uma batida cruzada alta, sem chances para o goleiro.

Após cobrança de escanteio feita por Akturkoglu, aos 14 da primeira etapa, o zagueiro Tomás Araújo conseguiu dar um leve toque na bola, o suficiente para que ela fosse dominada por Pavilidis e marcasse o segundo gol das Águias.

Quatro minutos depois, o atacante Bernardo conseguiu dominar e, com dois toques sem deixar a bola cair no chão, limpou o marcador, para chutar de esquerda e diminuir o placar para o Moreirense.