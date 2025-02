Bayer Leverkusen fica no empate contra Wolfsburg e se distancia de líder Bayern de Munique no Alemão

90+7? | 0-0 | #WOBB04 pic.twitter.com/woqeQuzzrc

? Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 8, 2025

Com o empate, o Wolfsburg segue na oitava posição do Campeonato Alemão. A equipe chegou aos 30 pontos, cinco a menos que o Stuttgart, quarto lugar e primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Bayer Leverkusen segue como vice-líder, com 46.

O Wolfsburg volta a campo no próximo sábado, às 11h30 (de Brasília), quando visita o Stuttgart, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. No mesmo dia, o Bayer Leverkusen recebe o Bayern de Munique, às 14h30, também pela liga nacional.

O jogo

Em primeira etapa equilibrada, o destaque ficou por conta dos goleiros Muller, do Wolfsburg e, Hradecky, do Bayer Leverkusen. Nas principais chances do time da casa, que vieram dos pés do atacante português Tiago Tomás, o goleiro do Bayer conseguiu manter o empate. Para a equipe visitante, faltou pontaria e na única chance clara, Xhaka parou em Muller.