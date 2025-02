Bauru e Osasco vencem e vão se enfrentar na final da Copa Brasil de vôlei feminino

Os visitantes travaram um grande duelo contra os donos da casa desde o primeiro set. Após um início equilibrado, a equipe conseguiu melhorar na reta final da primeira parte e venceu por seis pontos. Os paulistas mantiveram o mesmo ritmo no segundo set e abriu 2 a 0 no placar. O Praia Clube, no entanto, respondeu e ficou com o terceiro set e dificultou a vida do Bauru no último. No entanto, o time do interior paulista conseguiu o triunfo por dois pontos de diferença e ficou com a classificação.

Mais tarde nesta sexta, o Osasco recebeu o Minas. A equipe paulista abriu 2 a 0 no placar, mas viu o time mineiro buscar o empate. No tie-break, quem se deu melhor foram os paulistas, que fecharam o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 25/22, 17/25, 22/25 e 15/13.