Arrascaeta, De La Cruz e Varela desfalcam o Flamengo contra o Fluminense

Fla tem dívida eterna com os Garotos do Ninho

O caso de Varela é diferente. O jogador passou a semana afastado dos treinos, liberado pela diretoria do Flamengo em função do falecimento de sua mãe no Uruguai.

Com 13 pontos, o Flamengo é o segundo colocado do Campeonato Carioca, três pontos atrás do líder Volta Redonda. Em oitavo lugar, o Fluminense soma apenas dez pontos e precisa desesperadamente da vitória para seguir sonhando com a vaga na semifinal do Estadual.