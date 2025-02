André Silva lamenta derrota para o Bragantino e cobra resposta do São Paulo

O atacante André Silva, do São Paulo, lamentou a derrota por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino, neste sábado (8), e cobrou uma resposta da equipe no próximo jogo.

O jogador evitou buscar desculpas para a segunda derrota do time na temporada. O São Paulo teve um jogador a mais durante boa parte da partida.