Alcaraz e De Minaur decidem o ATP 500 de Roterdã

O ATP 500 de Roterdã já conhece os seus finalistas da edição de 2025. O espanhol Carlos Alcaraz e o australiano Alex de Minaur passaram pelas semifinais deste sábado e estarão na disputa do troféu do evento.

Principal cabeça de chave do torneio, Alcaraz (número 3 do mundo) sofreu para avançar à decisão na Holanda. A vitória contra o polonês Hubert Hurkacz veio em três sets, com parciais de 6/4, 6/7 (5-7) e 6/3.