Alan Patrick avalia empate no Gre-Nal: "Merecíamos sair daqui com a vitória"

O Internacional empatou com o Grêmio por 1 a 1 neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Dois minutos após o gol adversário, o Colorado chegou ao gol de empate após cobrança de escanteio de Alan Patrick, que colocou a bola na cabeça de Fernando para testar para o fundo das redes. O camisa 10 destacou a reação da equipe e a importância do ponto conquistado.

"No meu ponto de vista, merecíamos sair daqui com a vitória. Tivemos as melhores oportunidades, mas sabemos que o Gre-Nal é detalhe. Precisamos ver se o pênalti foi justo ou não. Pontuar positivamente a reação que tivemos logo em seguida. A equipe conseguiu manter o equiliíbrio e se manteve dentro da partida o tempo todo. Saímos daqui com um ponto e agora é descansar e pensar na próxima rodada", afirmou ao Premiere.

Com o resultado, o Internacional segue na liderança do Grupo B, com 14 pontos, dois na frente do Caxias. A equipe Grená venceu o São Luiz por 1 a 0 também neste sábado.