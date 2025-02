Água Santa x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da oitava rodada do Paulistão

O jogador Felipe Anderson segue em transição física após se recuperar de dores no púbis. O atleta foi desfalque nos últimos três jogos e entrou em campo pela última vez na terceira rodada do Estadual.

O técnico Abel Ferreira utilizou nos últimos dois jogos a mesma base da escalação, que pode ser considerada titular. Antes disso, o treinador vinha fazendo um rodízio no time, dando minutos para o elenco. Visando a sequência da temporada, Abel pode fazer mudanças pontuais.

Na última rodada, o Verdão ganhou o reforço de Emiliano Martínez, no banco de reservas. O uruguaio chegou já com o Estadual em disputa e ainda busca seu espaço no time. Por outro lado, seguem como baixas Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Do outro lado, o Água Santa chega de uma derrota por 4 a 0 sobre o Guarani. Neste compromisso, o meio-campista Netinho recebeu o terceiro cartão amarelo e portanto será desfalque para time, que também não conta com Pintado à beira do gramado. O treinador foi expulso após protestos com a arbitragem na reta final do jogo contra o Bugre.

O Palmeiras está na segunda posição do grupo D, com 12 pontos, empatado com a Ponte Preta, que é a terceira colocada. O São Bernardo, com 16, lidera a chave. O Água Santa, por sua vez, é o lanterna do grupo C, com quatro pontos, seis a menos que o Novorizontino, vice-líder do grupo.

FICHA TÉCNICA