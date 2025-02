Wendell fala em se adaptar ao clima brasileiro em chegada ao São Paulo: "Parecia uma sauna"

Wendell foi apresentado oficialmente como novo reforço do São Paulo nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O jogador treinou com o restante do elenco sob forte sol durante a manhã e comentou sobre o clima brasileiro, um dos obstáculos que terá para a sua completa adaptação ao futebol do país.

Wendell permaneceu na Europa por 11 anos, defendendo o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Porto, de Portugal. Acostumado com temperaturas mais baixas, sobretudo nesta época do ano, em que é inverno na Europa, o lateral esquerdo não negou o estranhamento com o forte calor na capital paulista.

"Tenho que me adaptar um pouco, esse calor de hoje estava insuportável, parecia uma sauna lá fora. Para eu me adaptar, dependo do dia a dia, ganhar ritmo, conhecer meus companheiros. Só o tempo vai dizer. O São Paulo tem uma grande comissão técnica, departamento físico, médico, de fisiologia... no momento que eles acharem que estou pronto para jogar, vou poder estrear e dar alegrias para a torcida", disse Wendell.