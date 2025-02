Volta do Futuro e Volta Feminina do Brasil tem sábado com duas etapas em Mairiporã

O segundo dia de disputas da 17ª Volta Ciclística do Futuro e da 12ª Volta Ciclística Feminina do Brasil, competições que abrem oficialmente o calendário da Federação Paulista de Ciclismo, no ano de seu centenário, colocará à prova os cerca de 140 participantes. Isso porque a programação prevê a realização de duas etapas em Mairiporã, sendo uma de Crono Escalada e a outra de Circuito. A quarta e última etapa será no domingo, a partir das 8h (de Brasília), de Resistência, quando serão conhecidos os campeões deste ano.

As duas competições reúnem alguns dos melhores nomes do ciclismo da nova geração e do feminino. Elas contarão pontos para o Ranking Nacional 2025, na Classe 5, da Confederação Brasileira de Ciclismo, e, por isso, atraíram equipes de atletas de todo o país. Após a abertura na noite de sexta, com o Prólogo, o sábado será mais agitado.

Pela manhã, às 9h, ocorrerá a Crono Escalada, com largadas no Espaço Mário Covas - Rosa Pierre, com percurso de 1,5 km. Apesar de curto, ele será um desafio na medida que disputas deste tipo não são comuns no país. Além disso, a chegada será um trecho do Pico do Olho D'Água. No período da tarde, a partir das 15h, haverá a disputa de Circuito com largada na Avenida Boulevard, também com 1,5 km.