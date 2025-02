Sorteio define confrontos da primeira fase da Copa do Brasil

Nesta sexta-feira, a CBF realizou em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2025. As partidas serão disputadas nas semanas de 19 e 26 de fevereiro.

Os representantes da Série A do Brasileirão nesta fase inicial: Vasco x União, no Mato Grosso; Ceará x Sergipe, no Sergipe; Juventude x Maringá, no Paraná; Grêmio x São Raimundo, em Roraima; Vitória x Maranhão, no Maranhão; Red Bull Bragantino x Sousa, na Paraíba; Atlético-MG x Tocantinópolis, no Tocantins; Fluminense x Águia de Marabá, do Pará; Sport x Operário, no Mato Grosso.

O evento desta tarde distribuiu os 80 clubes que disputarão a competição desde a sua fase inicial em oito potes, com dez equipes em cada, separadas pelo ranking de clubes da CBF de 2025. Os 40 mais bem colocados (Potes A, B, C e D) enfrentam os demais 40 times (Potes E, F, G e H), que atuam como mandante.