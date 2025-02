Sesi Franca vence Instituto de Córdoba e vai às quartas da Liga dos Campeões das América invicto

Nesta sexta-feira, no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, o Sesi Franca enfrentou o Instituto de Córdoba, da Argentina, e venceu por 83 a 68. Desta maneira, a equipe brasileira fechou a fase de grupos da Liga dos Campeões das Américas de basquete com 100% de aproveitamento - seis vitórias em seis jogos.

O Sesi Franca entrou na quadra já classificado às quartas de final e finalizou sua participação na fase de grupos liderando o Grupo D. Enquanto o Instituto de Córdoba fechou na segunda colocação, também classificado, com três vitórias e três derrotas. Sem vencer um jogo sequer o chileno Leones de Quilpé deu adeus à Liga dos Campeões das Américas.

Os brasileiros saíram atrás no primeiro quarto e foram derrotados pelos argentinos por 20 a 17. Porém, o Sesi Franca se recuperou e virou o duelo no segundo quarto, fechando o primeiro tempo do jogo com um 39 a 35.