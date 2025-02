Secretaria Municipal define critérios para concessão da Bolsa Atleta Rei Pelé 2025

Entre elas, destaca-se o uso do Centro Olímpico pela população para treinamentos e competições, o patrocínio, por parte do setor público, da equipe de atletismo do COTP com grande desempenho em campeonatos estaduais e brasileiros de base; a inauguração da Pista sintética do Parque CERET e aberta para a população, a realização do Circuito Popular de Corridas de Rua, que beneficia milhares de pessoas com corridas gratuitas, a realização dos Jogos estudantis de atletismo da Cidade de São Paulo, e a construção da pista sintética do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni.