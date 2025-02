São Paulo terá desempenho fora da capital colocado à prova nas próximas rodadas

O São Paulo terá seu desempenho fora da capital colocado à prova nas próximas rodadas do Campeonato Paulista. O time comandado pelo técnico Luis Zubeldía se prepara para uma sequência longe do Morumbis e tem a missão de acabar com o retrospecto negativo recente.

Dentro do Morumbis o São Paulo continua implacável. Nos primeiros quatro jogos atuando em seu estádio na atual temporada, o Tricolor somou quatro vitórias, marcando 13 gols e sofrendo apenas três.

Fora da capital paulista, porém, a situação é bem diferente. Em sua estreia no Paulistão, o São Paulo, com um time completamente alternativo, empatou em 0 a 0. Já no clássico contra o Santos, derrota por 3 a 1 debaixo de muita chuva na Vila Viva Sorte.