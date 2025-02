São Paulo abre venda de ingressos para os próximos dois confrontos em Brasília pelo Paulista

O São Paulo abriu a venda de ingressos para os dois compromissos da próxima semana em Brasília, pelo Campeonato Paulista. Na segunda-feira, o Tricolor enfrenta a Inter de Limeira. Já na quinta, o adversário será o Veloclube. Ambos os confrontos acontecerão no Mané Garrincha.

O clube decidiu permanecer na capital federal ao invés de retornar à capital paulista após o duelo com a Inter de Limeira, já que três dias depois volta a entrar em campo, novamente em Brasília, para encarar o Veloclube.

Os bilhetes para o primeiro jogo podem ser adquiridos através do link: https://spfc.vc/brb1002, enquanto os do compromisso seguinte podem ser comprados no https://spfc.vc/brb1302.