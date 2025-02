Rodada NBA: Lebron James marca 42 pontos e Lakers vence o Warriors

Are you not entertained? #LakersWin pic.twitter.com/SyMms1xkP4

Com o resultado, o Lakers segue na 5ª posição da Conferência Oeste, com 30 vitórias e 19 derrotas. Por outro lado, o Warriors permanece na 11ª colocação do Oeste, fora da zona de classificação para o Play-in, com 26 vitórias e 25 derrotas.

O Los Angeles Lakers volta à quadra neste sábado, às 18 horas (de Brasília), quando recebe o Indiana Pacers, novamente na Crypto.com Arena. O Golden State Warriors visita o Chicago Bulls também no sábado, às 22 horas, no United Center.

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Ainda nesta quinta-feira, o Minnesota Timberwolves derrotou o Houston Rockets, no Target Center, por 127 a 114. O time da casa contou com uma noite inspirada de Anthony Edwards, que passou dos 40 pontos pelo segundo jogo seguido. O jogador terminou com 41 pontos, sete rebotes e seis assistências.