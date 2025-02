Rio Open confirma 2ª edição do Wheelchair Tennis Elite

Destaque na programação do evento, Gustavo Fernandez é um dos maiores tenistas em cadeira de rodas da história e o grande expoente da América do Sul na modalidade. O argentino, que já foi número 1 do mundo, tem 96 títulos no circuito ITF em seu hall, incluindo oito Grand Slams e dois deles ao lado do japonês Shingo Kunieda, que disputou a primeira edição do Wheelchair Tennis Elite.

Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, Fernandez conquistou a medalha de bronze em simples, sendo o primeiro sul-americano a faturar uma medalha no tênis em cadeira de rodas na história. Parte do top 10 há 12 anos, o argentino de 31 anos segue entre os melhores e iniciou o ano de 2025 com um título no Victorian Open, na Austrália.

Representando o Brasil, o Wheelchair Tennis Elite terá o brasileiro Daniel Rodrigues, experiente jogador de 38 anos e ex-número 11 do circuito mundial. Daniel representou o Brasil pela quarta vez nos Jogos Paralímpicos em Paris 2024.

"Pelo segundo ano, vamos promover o torneio Wheelchair, com grandes atletas de tênis em cadeira de rodas. Essa é uma iniciativa que transcende as quadras e a dimensão esportiva. Em outra frente, o Rio Open realiza um trabalho sério para tornar o complexo do Jockey um local acessível para todas as pessoas. As iniciativas contemplam adaptações de equipamentos, sinalização e treinamento de pessoal. Com essas iniciativas, ratificamos nosso compromisso com a diversidade e com a inclusão", afirma Márcia Casz, diretora-geral do Rio Open.