Red Bull Bragantino x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pelo Paulista

Sim, o São Paulo terá apenas um dia de intervalo (domingo) entre as partidas contra Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. Sendo assim, dois times completamente diferentes entraram em campo nesses dois compromissos.

O São Paulo é o líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com 13 pontos, quatro a mais que o Novorizontino, segundo colocado e que possui um jogo a mais na competição.