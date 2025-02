RB Bragantino x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

Neste sábado, em confronto válido pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o São Paulo visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Na última quarta-feira, o São Paulo venceu o Mirassol por 4 a 1, no Morumbis, pela sétima rodada do Paulistão. Os gols tricolores foram marcados por Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva.

Com o resultado, o Tricolor ampliou sua vantagem na liderança do Grupo C, que agora é de quatro pontos para o Novorizontino, e ainda possui um jogo a menos que os demais integrantes da chave.