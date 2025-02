Ramón Díaz deve manter o rodízio no Corinthians para as próximas rodadas do Paulista

A comissão técnica do Corinthians deve manter o rodízio do elenco para as próximas rodadas do Campeonato Paulista. Após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na última quinta-feira, Ramón e Emiliano Díaz deixaram claro que a prioridade segue sendo não desgastar os jogadores fisicamente em meio ao apertado calendário do Estadual.

Portanto, a tendência é que o Corinthians entre em campo com um time mexido contra o São Bernardo, no próximo domingo, para voltar a ter força máxima diante do Santos, no dia 12 (quarta-feira).

"Não vamos mudar o planejamento. Estamos fazendo o certo para que os jogadores se recuperem. Os atletas não têm tempo de recuperação. Não conseguimos repetir a escalação até agora, sabemos que isso é ruim. Mas estamos contentes, temos que valorizar o que o grupo está fazendo. Vamos seguir com o planejamento. Nós lideramos o Paulista, o que não é fácil", disse o auxiliar Emiliano Díaz em entrevista coletiva.